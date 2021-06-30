В Центре контроля заболеваний ЕС призвали ускорить вакцинацию

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В Европейском центре профилактики и контроля заболеваний (ECDC) заявили, что вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 по возможности следует ускорить. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы центра.
В Центре контроля заболеваний ЕС призвали ускорить вакцинацию
  • © REUTERS/Stephane Mahe

В ECDC заявили, что кампании по вакцинации от COVID-19 должны оставаться приоритетом для всех стран.

«Внедрение вакцины должно продолжаться и по возможности должно быть ускорено», — отметили в центре.

В пресс-службе добавили, что немало стран ЕС до сих пор сталкиваются с недостатком поставок вакцин, но прогресс в кампании по вакцинации есть.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе 26 из 27 стран ввели в действие сертификаты вакцинации.

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