В Чехии запретили поездки в Россию из-за коронавируса

Минздрав Чехии опубликовал распоряжение о запрете поездок в страны с экстремальным риском заболевания коронавирусом, в число которых вошла и Россия.

Reuters

«На период с 1 по 31 июля Минздрав запрещает... посещение стран с экстремальным риском заболевания коронавирусом, вызванного новыми мутациями коронавируса SARS-Cov-2», — передаёт РИА Новости заявление ведомства. Отмечается, что данный запрет касается граждан Чехии и постоянно проживающих в стране иностранцев. Кроме России, в перечень «временно запретных» стран входят: Индия, Бразилия, Непал, Тунис и др. Ранее в Чехии был выявлен первый случай штамма коронавируса «лямбда».