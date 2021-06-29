В Чехии запретили поездки в Россию из-за коронавируса
- Reuters
«На период с 1 по 31 июля Минздрав запрещает... посещение стран с экстремальным риском заболевания коронавирусом, вызванного новыми мутациями коронавируса SARS-Cov-2», — передаёт РИА Новости заявление ведомства.
Отмечается, что данный запрет касается граждан Чехии и постоянно проживающих в стране иностранцев.
Кроме России, в перечень «временно запретных» стран входят: Индия, Бразилия, Непал, Тунис и др.
Ранее в Чехии был выявлен первый случай штамма коронавируса «лямбда».