В Чехии запретили поездки в Россию из-за коронавируса

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Минздрав Чехии опубликовал распоряжение о запрете поездок в страны с экстремальным риском заболевания коронавирусом, в число которых вошла и Россия.
В Чехии запретили поездки в Россию из-за коронавируса
  • Reuters

«На период с 1 по 31 июля Минздрав запрещает... посещение стран с экстремальным риском заболевания коронавирусом, вызванного новыми мутациями коронавируса SARS-Cov-2», — передаёт РИА Новости заявление ведомства.

Отмечается, что данный запрет касается граждан Чехии и постоянно проживающих в стране иностранцев.

Кроме России, в перечень «временно запретных» стран входят: Индия, Бразилия, Непал, Тунис и др.

Ранее в Чехии был выявлен первый случай штамма коронавируса «лямбда».

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