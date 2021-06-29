В Аргентине число случаев коронавируса достигло 4 423 636

За прошедшие сутки общее число подтверждённых случаев коронавируса в Аргентине увеличилось на 18 389 и достигло 4 423 636.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны в своём Twitter-аккаунте.

Общее количество летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией составило 93 142.

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес в поздравлении по случаю Дня России поблагодарил российскую сторону за оказанную поддержку в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.