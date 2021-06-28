Премьер-министр Швеции объявил о своей отставке

Короткая ссылка
Шведский премьер-министр Стефан Лёфвен объявил в понедельник, 28 июня, о своей отставке.
Премьер-министр Швеции объявил о своей отставке
  • Reuters

Об этом сообщает The Local.

«Это самое сложное политическое решение, которое я принимал», — сказал он, объявляя об отставке на пресс-конференции.

Отмечается, что после проваленного правительством Лёфвена вотума недоверия в прошлый понедельник, 21 июня, он должен был сообщить до 28 июня о своих дальнейших действиях. Таким образом социал-демократ стал первым премьер-министром Швеции, который проиграл голосование после шести вотумов недоверия.

Решение Лефвена об отставке означает дальнейшие переговоры между разными политпартиями о формировании нового правительства без проведения досрочных выборов.

Ранее глава Минздрава Британии Мэтт Хэнкок объявил об уходе в отставку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить