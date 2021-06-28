Премьер-министр Швеции объявил о своей отставке

Шведский премьер-министр Стефан Лёфвен объявил в понедельник, 28 июня, о своей отставке.

Об этом сообщает The Local.

«Это самое сложное политическое решение, которое я принимал», — сказал он, объявляя об отставке на пресс-конференции.

Отмечается, что после проваленного правительством Лёфвена вотума недоверия в прошлый понедельник, 21 июня, он должен был сообщить до 28 июня о своих дальнейших действиях. Таким образом социал-демократ стал первым премьер-министром Швеции, который проиграл голосование после шести вотумов недоверия.

Решение Лефвена об отставке означает дальнейшие переговоры между разными политпартиями о формировании нового правительства без проведения досрочных выборов.

Ранее глава Минздрава Британии Мэтт Хэнкок объявил об уходе в отставку.