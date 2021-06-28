Свыше 20 человек задержаны в Лондоне в ходе протестов
По данным телеканала, активисты природоохранного движения Extinction Rebellion, недовольные редакционной политикой крупных британских СМИ, выгрузили порядка семи т навоза у офиса медиакомпании Daily Mail and General Trust.
Отмечается, что основной целью протестов было привлечение внимания к «медийной коррупции, которая не позволяет правде выйти наружу из-за соображений финансовой выгоды».
Ранее на акции в поддержку Палестины в Лондоне были задержаны семь человек.