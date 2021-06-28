Свыше 20 человек задержаны в Лондоне в ходе протестов

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В Лондоне в ходе протестов против «коррумпированных СМИ» задержаны 23 человека, сообщает Sky News.

По данным телеканала, активисты природоохранного движения Extinction Rebellion, недовольные редакционной политикой крупных британских СМИ, выгрузили порядка семи т навоза у офиса медиакомпании Daily Mail and General Trust.

Отмечается, что основной целью протестов было привлечение внимания к «медийной коррупции, которая не позволяет правде выйти наружу из-за соображений финансовой выгоды».

Ранее на акции в поддержку Палестины в Лондоне были задержаны семь человек.

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