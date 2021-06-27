Блинкен провёл переговоры с главой МИД Израиля

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье, 27 июня, на переговорах в Риме с министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом обсудил необходимость улучшения отношений с палестинцами.

Об этом говорится в сообщении Госдепа.

«Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили поддержку стабильности в регионе, развитие усилий по нормализации в регионе и необходимость улучшения израильско-палестинских отношений. Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лапид подчеркнули тесные партнёрские отношения между США и Израилем, а также неизменную поддержку Америкой безопасности Израиля», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что американский госсекретарь Энтони Блинкен проведёт переговоры с главой израильского МИД Яиром Лапидом 27 июня в Риме.

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