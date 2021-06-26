В Исландии снимают внутренние COVID-ограничения

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Власти Исландии снимают внутренние ограничения, введённые ранее для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщило правительство страны.
В Исландии снимают внутренние COVID-ограничения
  • Reuters

Меры безопасности были введены в марте 2020 года, в настоящее время 87% взрослого населения получили по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса, около 60% привиты полностью, говорится в сообщении на сайте правительства.

В стране снимаются правила социального дистанцирования и ограничения на собрания, отменяется обязательное ношение масок.

Кроме того, с 1 июля туристам, которые предоставят сертификат о вакцинации или справку о перенесённом заболевании, не придётся сдавать тест при въезде в страну.

Как отметил глава отдела гражданской защиты Видир Рейниссон, власти ожидают, что ещё будут фиксировать новые случаи COVID-19. При этом он подчеркнул, что оставшихся мер по борьбе с инфекцией должно быть достаточно для сохранения стабильной ситуации.

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