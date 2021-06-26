В Колумбии предложили 3 млрд песо за данные о напавших на вертолёт президента
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Twitter министра национальной обороны южноамериканской республики Диего Молано.
«Награда в размере до 3 млрд песо предлагается тому человеку, который предоставит информацию, позволяющую найти виновных в этом террористическом нападении», — заявил Молано в видео, прикреплённом у посту.
Ранее стало известно, что неизвестные обстреляли вертолёт президента Колумбии Ивана Дуке, никто не пострадал.