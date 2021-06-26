В Колумбии предложили 3 млрд песо за данные о напавших на вертолёт президента

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Власти Колумбии готовы заплатить до 3 млрд песо (порядка $796 тыс.) за информацию, которая поможет в поимке виновных в обстреле вертолёта с президентом страны Иваном Дуке на борту.
В Колумбии предложили 3 млрд песо за данные о напавших на вертолёт президента
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Twitter министра национальной обороны южноамериканской республики Диего Молано.

«Награда в размере до 3 млрд песо предлагается тому человеку, который предоставит информацию, позволяющую найти виновных в этом террористическом нападении», — заявил Молано в видео, прикреплённом у посту.

Ранее стало известно, что неизвестные обстреляли вертолёт президента Колумбии Ивана Дуке, никто не пострадал. 

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