AP: Китай пригрозил остановить поставки вакцины от коронавируса на Украину

Китай пригрозил заблокировать поставку Украине вакцины от коронавирусной инфекции CoronaVac. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, Китай «оказывал давление на Украину» из-за подписи Киева под документом, который призывает к тщательному изучению ситуации с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

Как отмечается, Пекин сообщил украинским контрагентам, что вынужден приостановить поставку партии вакцины CoronaVac в количестве 500 тысяч доз.

В результате в четверг, 24 июня, Украина отозвала свою подпись.

22 июня постпред Канады при ООН Лесли Нортон представила на Совете по правам человека в Женеве документ, призывающий изучить ситуацию в СУАР.





