AP: Китай пригрозил остановить поставки вакцины от коронавируса на Украину

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Китай пригрозил заблокировать поставку Украине вакцины от коронавирусной инфекции CoronaVac. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, Китай «оказывал давление на Украину» из-за подписи Киева под документом, который призывает к тщательному изучению ситуации с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

Как отмечается, Пекин сообщил украинским контрагентам, что вынужден приостановить поставку партии вакцины CoronaVac в количестве 500 тысяч доз.

В результате в четверг, 24 июня, Украина отозвала свою подпись.

22 июня постпред Канады при ООН Лесли Нортон представила на Совете по правам человека в Женеве документ, призывающий изучить ситуацию в СУАР.


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