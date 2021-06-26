Посольство проверят информацию о россиянах среди пострадавших во Флориде

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Посольство России в США запросило у Госдепа информацию о том, есть ли россияне среди пострадавших при обрушении здания во Флориде. Об этом сообщили в дипмиссии.

«Посольство России в США внимательно отслеживает ситуацию в связи с обрушением многоэтажного здания в городе Сёрфсайд, штат Флорида», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

Как отмечается, в дипмиссии запросили Госдепартамент на предмет наличия российских граждан среди пострадавших.

«В случае необходимости окажем соотечественникам консульскую помощь», — добавили в посольстве.

Как сообщил NBC, в ночь на 25 июня произошло обрушение многоэтажного здания в населённом пункте Серфсайд возле Майами. По данным экстренных служб, спасены порядка 40 человек. В результате ЧП по меньшей мере один человек погиб, продолжаются поиски 99 пропавших.

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