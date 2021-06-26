США, ЕС и Канада допустили пересмотр политики санкций против Венесуэлы

Соединённые Штаты, Евросоюз и Канада приветствуют прогресс в восстановлении демократических институтов Венесуэлы, страны готовы пересмотреть санкционную политику против Каракаса при «значимом прогрессе в переговорах».

Об этом говорится в совместном заявлении США, Канады и ЕС.

«Мы приветствуем существенные, заслуживающие доверия успехи в восстановлении основных демократических процессов и институтов в Венесуэле и готовы пересмотреть политику санкций, основываясь на значимом прогрессе в ходе всеобъемлющих переговоров», — отмечается в документе.

Стороны призвали создать условия для проведения в Венесуэле выборов, «соответствующих международным стандартам демократии», начиная с местных и региональных выборов, запланированных на ноябрь 2021 года.

Также страны призвали Каракас к «безоговорочному освобождению всех несправедливо задержанных по политическим причинам».

В мае президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов провести встречу с представителями оппозиции, в том числе с Хуаном Гуаидо, с помощью Европейского союза, правительства Норвегии и Международной контактной группы.