Полиция подтвердила гибель трёх человек при нападении в Вюрцбурге

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RT
Полиция Нижней Франконии подтвердила факт гибели трёх человек в Вюрцбурге в результате нападения мужчины на прохожих, также есть тяжелораненые.
Полиция подтвердила гибель трёх человек при нападении в Вюрцбурге
  • Reuters
  • © Heiko Becke

Об этом сообщается в официальном аккаунте полиции в Twitter.

«Из-за нападения 24-летнего сомалийца три человека погибли, остальные ранены, в том числе тяжело. Проживающий в Вюрцбурге мужчина был подстрелен полицейскими, его жизни ничто не угрожает», — говорится в публикации.

Как ранее сообщил таблоид Bild, в результате нападения в городе Вюрцбург (Бавария) погибли три человека, ещё шесть получили ранения, в том числе тяжёлые.

Место происшествия оцеплено, нападавший задержан полицейскими. 

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