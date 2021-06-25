Полиция подтвердила гибель трёх человек при нападении в Вюрцбурге
- Reuters
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Об этом сообщается в официальном аккаунте полиции в Twitter.
«Из-за нападения 24-летнего сомалийца три человека погибли, остальные ранены, в том числе тяжело. Проживающий в Вюрцбурге мужчина был подстрелен полицейскими, его жизни ничто не угрожает», — говорится в публикации.
Как ранее сообщил таблоид Bild, в результате нападения в городе Вюрцбург (Бавария) погибли три человека, ещё шесть получили ранения, в том числе тяжёлые.
Место происшествия оцеплено, нападавший задержан полицейскими.