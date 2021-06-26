В Великобритании зафиксирован прирост «дельта»-штамма коронавируса

Национальная служба здравоохранения Англии сообщает о приросте «дельта»-штамма коронавируса за неделю на 35 204 случая.

Об этом сообщается на официальном сайте службы здравоохранения Англии.

Прирост числа инфицированных по сравнению с прошлой неделей составил 46%, 42% из которых — «дельта»-штамм COVID-19.

«Хотя вакцины и обеспечивают отличную защиту, они не предоставляют её полностью. Поэтому как никогда важно, чтобы мы продолжали проявлять осторожность. Защитите себя и окружающих, работая по возможности из дома», — заявила исполнительный директор Департамента по охране здоровья Великобритании Дженни Харрис.

За сутки в стране коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили ещё у 15 810 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев заболевания превышает 4,69 млн.