В Великобритании зафиксирован прирост «дельта»-штамма коронавируса

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Национальная служба здравоохранения Англии сообщает о приросте «дельта»-штамма коронавируса за неделю на 35 204 случая.
В Великобритании зафиксирован прирост «дельта»-штамма коронавируса
  • Pixabay

Об этом сообщается на официальном сайте службы здравоохранения Англии.

Прирост числа инфицированных по сравнению с прошлой неделей составил 46%, 42% из которых — «дельта»-штамм COVID-19.

«Хотя вакцины и обеспечивают отличную защиту, они не предоставляют её полностью. Поэтому как никогда важно, чтобы мы продолжали проявлять осторожность. Защитите себя и окружающих, работая по возможности из дома», — заявила исполнительный директор Департамента по охране здоровья Великобритании Дженни Харрис.

За сутки в стране коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили ещё у 15 810 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев заболевания превышает 4,69 млн.

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