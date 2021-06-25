Посол: подвижек в возвращении дипсобственности России в США нет

Никаких продвижений по возврату незаконно отобранной российской дипломатической собственности в США нет, однако Россия продолжит бороться за неё, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире «России 24».

«На сегодняшний день никаких подвижек нет, нам не собираются возвращать отобранную незаконно дипломатическую недвижимость ни в Сан-Франциско, ни в Вашингтоне, ни в Сиэтле... Это, конечно, негативно влияет на настрой, но я хочу вам сказать, что мы будем продолжать бороться и будем требовать возвращения российской дипломатической собственности», — сказал дипломат.

В сентябре 2017 года США потребовали освободить три здания — российского консульства в Сан-Франциско и торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке.

В марте 2018 года в связи с делом Скрипалей Госдеп США принял решение о высылке из страны 60 россиян: 48 сотрудников консульств и посольства, а также 12 — из постоянного представительства России при ООН.

Здание генерального консульства России в Сиэтле потеряло статус резиденции дипмиссии. Такая же судьба постигла дипломатическую собственность в штате Мэриленд.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Вашингтон фактически экспроприировал шесть объектов, принадлежащих России, — всё это является грубейшим нарушением международно-правовых обязательств США.