Боррель выступил за «более предсказуемые» отношения ЕС с Россией

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что намерен оказывать содействие развитию «более предсказуемых» отношений с Россией.
Боррель выступил за «более предсказуемые» отношения ЕС с Россией
  • Reuters

«Совместно с Европейской комиссией я буду работать над реализацией задач и содействовать более предсказуемым отношениям с Россией, отстаивая наши интересы», — написал он в Twitter.

Ранее в Кремле заявили, что позиция европейских стран по диалогу с Москвой «множественна, не совсем последовательна, местами непонятна».

При этом в Москве надеются, что страны Евросоюза, придерживающиеся более сбалансированного подхода, продолжат продвигать идею о налаживании диалога ЕС и России.

По данным СМИ, лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе отвергли инициативу канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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