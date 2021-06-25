Боррель выступил за «более предсказуемые» отношения ЕС с Россией

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что намерен оказывать содействие развитию «более предсказуемых» отношений с Россией.

«Совместно с Европейской комиссией я буду работать над реализацией задач и содействовать более предсказуемым отношениям с Россией, отстаивая наши интересы», — написал он в Twitter.

Ранее в Кремле заявили, что позиция европейских стран по диалогу с Москвой «множественна, не совсем последовательна, местами непонятна».

При этом в Москве надеются, что страны Евросоюза, придерживающиеся более сбалансированного подхода, продолжат продвигать идею о налаживании диалога ЕС и России.

По данным СМИ, лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе отвергли инициативу канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о встрече с президентом России Владимиром Путиным.