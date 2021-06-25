В Кремле рассказали о препятствующих диалогу России и ЕС странах

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, какие государства мешают диалогу России и Европейского союза.
В Кремле рассказали о препятствующих диалогу России и ЕС странах
  • Reuters

«К сожалению, мы получаем информацию, что на саммите вчера целый ряд стран высказался против этого диалога. Мы знаем, что речь идёт в основном о так называемых младоевропейцах, это прибалтийские государства, Польша. Ещё раз повторяю, мы сожалеем в этой связи», — цитирует его ТАСС.

По его словам, именно данные государства чаще всего «говорят достаточно безосновательно о существовании некоей угрозы» для них со стороны России.

Ранее СМИ сообщали, что главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе отвергли инициативу канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

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