В Кремле рассказали о препятствующих диалогу России и ЕС странах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, какие государства мешают диалогу России и Европейского союза.

«К сожалению, мы получаем информацию, что на саммите вчера целый ряд стран высказался против этого диалога. Мы знаем, что речь идёт в основном о так называемых младоевропейцах, это прибалтийские государства, Польша. Ещё раз повторяю, мы сожалеем в этой связи», — цитирует его ТАСС.

По его словам, именно данные государства чаще всего «говорят достаточно безосновательно о существовании некоей угрозы» для них со стороны России.

Ранее СМИ сообщали, что главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе отвергли инициативу канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о встрече с российским лидером Владимиром Путиным.