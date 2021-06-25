Bloomberg: Меркель надеялась на храбрость ЕС по вопросу саммита с Россией

Короткая ссылка
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что соглашение по проведению саммита между Россией и ЕС не достигнуто, сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что для Меркель это, возможно, будет последний саммит ЕС в должности канцлера ФРГ.

По её словам, она надеялась, что лидеры Евросоюза проявят больше храбрости по вопросу саммита с Россией.

Канцлер добавила, что обсуждение данной инициативы было «нелёгким».

Ранее сообщалось, что главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе отвергли инициативу Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона о встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить