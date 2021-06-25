Bloomberg: Меркель надеялась на храбрость ЕС по вопросу саммита с Россией

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что соглашение по проведению саммита между Россией и ЕС не достигнуто, сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что для Меркель это, возможно, будет последний саммит ЕС в должности канцлера ФРГ.

По её словам, она надеялась, что лидеры Евросоюза проявят больше храбрости по вопросу саммита с Россией.

Канцлер добавила, что обсуждение данной инициативы было «нелёгким».

Ранее сообщалось, что главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе отвергли инициативу Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона о встрече с российским президентом Владимиром Путиным.