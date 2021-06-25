Bloomberg: Меркель надеялась на храбрость ЕС по вопросу саммита с Россией
Отмечается, что для Меркель это, возможно, будет последний саммит ЕС в должности канцлера ФРГ.
По её словам, она надеялась, что лидеры Евросоюза проявят больше храбрости по вопросу саммита с Россией.
Канцлер добавила, что обсуждение данной инициативы было «нелёгким».
Ранее сообщалось, что главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе отвергли инициативу Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона о встрече с российским президентом Владимиром Путиным.