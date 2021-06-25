Более 100 человек в Чехии пострадали из-за торнадо
«Торнадо сравнял с землей значительную часть сёл Лужице, Грушки, Моравска Нова Вес, частично село Микулчице и часть города Годонина. Примерно 150 человек получили ранения разной степени», — цитирует РИА Новости представителя службы скорой помощи Гедвику Кропачкову.
По её словам, жертвы возможны, так как много людей завалены в своих домах.
Она отметила, что медики и пожарные из Австрии и Словакии приходят на помощь.
15 мая шесть человек погибли и более 200 пострадали в результате торнадо в китайском городе Ухань.