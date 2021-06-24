Сербский политик назвал важной Московскую конференцию по безопасности

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Лидер Народного движения свободы, экс-кандидат в президенты Сербии Мирослав Парович на полях Московской конференции по международной безопасности заявил в беседе с RT, что конференция является одним из самых важных событий в мире.
Сербский политик назвал важной Московскую конференцию по безопасности
  • Мирослав Парович (слева) / © РИА Новости / Николай Соколов

Он рассказал, почему для него важно присутствовать на конференции.

«Это одно из самых важных международных событий в мире, для меня большая честь здесь присутствовать. Я сегодня слышал, что говорят высшие чины, и эта конференция имеет политическое значение. На основе этого я могу строить представление о том, как будет строиться будущее», — сказал политик.

Он также рассказал, что является главной угрозой международной безопасности. 

«Очевидно, что разгорается конфликт между США и Китаем. В новом, постковидном мире эти полюса заставляют страны выбирать, к какой стране присоединяться», — заявил Парович.

Он добавил, что, по его мнению, в будущем сформируется «новое мультиполярное построение или трёхполярное построение», где «третьим полюсом» будет Россия. Он отметил, что видит важную роль России в сохранении баланса в новом мире.

Московская конференция по международной безопасности MCIS-2021 проводится Министерством обороны России с 22 по 24 июня.

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