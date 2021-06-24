Трамп заявил об уничтожении улик распространения COVID-19 из лаборатории

Бывший президент США Дональд Трамп предположил, что китайские власти якобы уничтожили доказательства распространения нового коронавируса из лаборатории в Ухане.

«Китай уже, вероятно, избавился от многих доказательств», — заявил Трамп в интервью Fox News.

По его словам, расследование обстоятельств происхождения коронавируса вряд ли будет успешным.

Он предположил, что уликам нанесён серьёзный ущерб.

Ранее Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News потребовал от Китая возместить ущерб, который, по его мнению, китайская сторона нанесла Соединённым Штатам в результате пандемии COVID-19. Соответствующую компенсацию он оценил в $10 трлн.