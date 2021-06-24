Трамп заявил об уничтожении улик распространения COVID-19 из лаборатории
«Китай уже, вероятно, избавился от многих доказательств», — заявил Трамп в интервью Fox News.
По его словам, расследование обстоятельств происхождения коронавируса вряд ли будет успешным.
Он предположил, что уликам нанесён серьёзный ущерб.
Ранее Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News потребовал от Китая возместить ущерб, который, по его мнению, китайская сторона нанесла Соединённым Штатам в результате пандемии COVID-19. Соответствующую компенсацию он оценил в $10 трлн.