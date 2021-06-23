В Греции за сутки выявили 520 новых случаев коронавируса
В Греции за сутки выявили 520 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения.
- Reuters
Общее число выявленных случаев достигло 419 455.
Всего в стране скончались 12 595 человек с коронавирусной инфекцией.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.
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