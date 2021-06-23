Эксперт Асатрян назвал основные угрозы международной безопасности

Эксперт клуба «Валдай», сотрудник РЭУ имени Г.В. Плеханова Георгий Асатрян рассказал RT о том, что является самой большой угрозой международной безопасности.

«Я бы сказал, что два фактора. Первый — это традиционно международный терроризм, который ещё не побеждён», — сказал Асатрян.

Он напомнил, что террористической группировке «Исламское государство» (ИГ)* был нанесён сокрушительный удар в Ираке и в Сирии. Однако, по его словам, спикеры Московской конференции по международной безопасности отметили, что угроза терроризма всё ещё есть, она очень большая, в том числе в Центральной Азии — в Афганистане.

По его словам, спикеры на конференции также отмечали усиливающуюся угрозу экстремизма и «возможный потенциальный экспорт экстремизма в Центральную Азию».

Вторым фактором угрозы международной безопасности он назвал растущее геополитическое противостояние в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Есть очень серьёзные тенденции к усилению противостояния между Китаем и США, куда также вовлекаются страны региона, такие как Вьетнам, Корея, Япония, Индия», — сказал он.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.