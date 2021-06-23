Эксперт Асатрян назвал основные угрозы международной безопасности

Короткая ссылка
Эксперт клуба «Валдай», сотрудник РЭУ имени Г.В. Плеханова Георгий Асатрян рассказал RT о том, что является самой большой угрозой международной безопасности.

«Я бы сказал, что два фактора. Первый — это традиционно международный терроризм, который ещё не побеждён», — сказал Асатрян.

Он напомнил, что террористической группировке «Исламское государство» (ИГ)* был нанесён сокрушительный удар в Ираке и в Сирии. Однако, по его словам, спикеры Московской конференции по международной безопасности отметили, что угроза терроризма всё ещё есть, она очень большая, в том числе в Центральной Азии — в Афганистане.

По его словам, спикеры на конференции также отмечали усиливающуюся угрозу экстремизма и «возможный потенциальный экспорт экстремизма в Центральную Азию».

Вторым фактором угрозы международной безопасности он назвал растущее геополитическое противостояние в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Есть очень серьёзные тенденции к усилению противостояния между Китаем и США, куда также вовлекаются страны региона, такие как Вьетнам, Корея, Япония, Индия», — сказал он.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить