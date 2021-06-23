Amazon лидирует в списке самых дорогих брендов мира в 2021 году

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Американская компания Amazon продолжает занимать первое место в списке самых дорогих мировых брендов, следует из отчёта BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands.

Как сообщает Интерфакс, его стоимость увеличилась за прошедший год на 64% и достигла $683,85 млрд.

Вторую строчку в рейтинге в 2021 году вновь заняла Apple ($612 млрд, рост на 74%).

На третье место поднялся Google, стоимость которого выросла на 42% и достигла $458 млрд.

На четвёртую позицию спустилась компания Microsoft (рост на 26%, до $410,27 млрд).

Отмечается, что самым быстрорастущим стал бренд Tesla, стоимость которого возросла за год на 275% - до $43 млрд. Он занял 47-ю позицию рэнкинга.

Ранее самым богатым человеком мира по версии журнала Forbes стал генеральный директор французской группы компаний LVMH Бернар Арно.

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