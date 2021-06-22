В США задержали мужчину за угрозы убийства президента и конгрессменов

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В штате Оклахома задержан 58-летний местный житель, который подозревается в отправке в СМИ электронных писем с угрозами убийства президента США Джо Байдена и конгрессменов.
В США задержали мужчину за угрозы убийства президента и конгрессменов
  • Reuters
  • © Win McNamee

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства юстиции США.

По информации прокуратуры по северному округу Оклахомы, мужчина с мая по июнь 2021 года направил на электронный адрес местного телеканала ряд писем, в которых требовал выплатить ему неназванную сумму денег. В случае невыполнения его требования он угрожал убить президента США, членов конгресса и их родственников.

Подозреваемого задержали 18 июня по месту жительства в городе Талса. Во время допроса он, предположительно, подтвердил отправку писем с угрозами.

Ранее администрация президента США назвала «внутренний терроризм» наиболее актуальной террористической угрозой для страны.

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