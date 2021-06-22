В Греции за сутки выявили 406 случаев коронавируса

В Греции за сутки выявили 406 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения.

РИА Новости