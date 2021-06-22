В Колумбии число выявленных случаев коронавируса достигло 3 968 405

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В Колумбии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 3 968 405.

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter.

За сутки в Колумбии выздоровели 18 786 человек. Выявили 23 239 новых случаев инфицирования, а также зафиксировано 648 летальных исходов.

Отмечается, что всего в стране 3 685 947 человек выздоровели, 100 582 пациента с COVID-19 скончались.

В мае директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.

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