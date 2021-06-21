В США пятерых человек обвинили в контрабанде военного оборудования в Россию
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«Обвиняемые якобы экспортировали тепловизионные прицелы и очки ночного видения без лицензии в нарушение закона о контроле за экспортом оружия», — говорится на официальном сайте американского Минюста.
Уточняется, что по данному делу арестованы 59-летняя Елена Шифрина и 55-летний Владимир Придача, гражданство которых не уточняется.
По делу вместе с ними проходят российский гражданин Борис Полосин, а также израильские граждане Владимир Гохман и Игорь Панчерников.
Отмечается, что всем пятерым предъявлены обвинения в сговоре с нарушением закона об экспортных ограничениях. Им грозит до 20 лет тюрьмы.
Ранее был опубликован материал RT, в котором сообщалось, за какие преступления отбывают срок американцы в российских тюрьмах.