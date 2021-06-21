В США пятерых человек обвинили в контрабанде военного оборудования в Россию

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Пятеро человек обвиняются в сговоре с целью незаконного экспорта военного оборудования в Россию, заявили в Министерстве юстиции США.
В США пятерых человек обвинили в контрабанде военного оборудования в Россию
  • globallookpress.com
  • © West Coast Surfer/moodboard

«Обвиняемые якобы экспортировали тепловизионные прицелы и очки ночного видения без лицензии в нарушение закона о контроле за экспортом оружия», — говорится на официальном сайте американского Минюста.

Уточняется, что по данному делу арестованы 59-летняя Елена Шифрина и 55-летний Владимир Придача, гражданство которых не уточняется.

По делу вместе с ними проходят российский гражданин Борис Полосин, а также израильские граждане Владимир Гохман и Игорь Панчерников.

Отмечается, что всем пятерым предъявлены обвинения в сговоре с нарушением закона об экспортных ограничениях. Им грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее был опубликован материал RT, в котором сообщалось, за какие преступления отбывают срок американцы в российских тюрьмах.

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