Аргентина и Мексика отзывают послов из Никарагуа для консультаций

Аргентина и Мексика отзывают для консультаций своих послов из Никарагуа.

Об этом говорится в совместном заявлении для прессы, опубликованном МИД Аргентины.

«Правительства Аргентины и Мексики информируют, что сегодня проинструктировали своих послов в Никарагуа... о необходимости приехать в столицы для проведения консультаций в отношении действий, предпринятых правительством Никарагуа в последние дни, подвергнувших риску неприкосновенность и свободу оппозиционных лиц, включая возможных кандидатов в президенты, активистов и бизнесменов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что страны подтверждают готовность конструктивно сотрудничать в продвижении диалога.