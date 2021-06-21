Аргентина и Мексика отзывают послов из Никарагуа для консультаций
- Reuters
Об этом говорится в совместном заявлении для прессы, опубликованном МИД Аргентины.
«Правительства Аргентины и Мексики информируют, что сегодня проинструктировали своих послов в Никарагуа... о необходимости приехать в столицы для проведения консультаций в отношении действий, предпринятых правительством Никарагуа в последние дни, подвергнувших риску неприкосновенность и свободу оппозиционных лиц, включая возможных кандидатов в президенты, активистов и бизнесменов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что страны подтверждают готовность конструктивно сотрудничать в продвижении диалога.