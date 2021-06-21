США пригрозили КНР изоляцией из-за расследования о происхождении COVID-19
«Китай столкнётся с изоляцией со стороны международного сообщества, если страна не будет сотрудничать в дальнейшем расследовании происхождения коронавируса», — отметил Салливан.
Он подчеркнул, что «дипломатическая подготовительная работа — сплочение стран мира, оказание политического и дипломатического давления на Китай — это основная часть усилий, которые предпринимаются, чтобы в конечном счёте поставить Китай перед жёстким выбором».
Ранее президент США Джо Байден сообщил, что не пришёл к выводу об источнике происхождения коронавируса.