США пригрозили КНР изоляцией из-за расследования о происхождении COVID-19

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу Fox News заявил, что Китай окажется в изоляции, если не позволит расследовать причины возникновения коронавируса.

«Китай столкнётся с изоляцией со стороны международного сообщества, если страна не будет сотрудничать в дальнейшем расследовании происхождения коронавируса», — отметил Салливан.

Он подчеркнул, что «дипломатическая подготовительная работа — сплочение стран мира, оказание политического и дипломатического давления на Китай — это основная часть усилий, которые предпринимаются, чтобы в конечном счёте поставить Китай перед жёстким выбором».

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что не пришёл к выводу об источнике происхождения коронавируса.

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