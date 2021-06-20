Самолёт с послом России Антоновым прибыл в Нью-Йорк

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Рейс «Аэрофлота» SU100, на котором посол России в США Анатолий Антонов вылетел из Москвы, прибыл в Нью-Йорк. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные табло.
Самолёт с послом России Антоновым прибыл в Нью-Йорк
  • РИА Новости

Как пишет агентство, самолёт приземлился в 11:58 (18:58 мск).

Ранее Анатолий Антонов вылетел в Соединённые Штаты. Дипломат отправился из Шереметьева примерно в 09:20 мск.

После прибытия в Нью-Йорк он направится в Вашингтон.

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