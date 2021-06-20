В Японии не исключили ужесточения лимита по числу зрителей на Олимпиаде

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На Олимпийских и Паралимпийских играх в Японии возможны ужесточения по лимиту на максимально возможное число зрителей в случае ухудшения эпидемической ситуации, сообщает агентство Kyodo.

«Если мы будем видеть рост числа новых случаев коронавируса, главное правило — предпринять необходимые действия и действовать в случае с Олимпийскими играми так же, как и с любым другим мероприятием», — цитирует агентство заявление генсека правительства Японии Кацунобо Като.

Он отметил, что в случае ухудшения ситуации по пандемии коронавируса власти могут пересмотреть нормы по проведению мероприятий вплоть до решения не допускать зрителей на олимпийские объекты либо существенно снизить разрешённое количество зрителей.

На данный момент организаторы предстоящей летней Олимпиады в Токио планируют допустить на церемонию открытия порядка 20 тыс. человек. 

Ранее сообщалось, что в Японии рассматривают возможность введения нового режима ЧС на период Олимпиады.

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