В Кремле не исключили возможность саммита Путина и Джонсона

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон могли бы провести диалог в случае, если у властей Соединённого Королевства появится «политическая воля».

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, такая встреча не готовится, но потенциально она возможна. Возможна, если в Лондоне возобладает политическая воля к тому, чтобы ремонтировать наши двусторонние отношения, которые были изрядно поломаны по инициативе Лондона», — сказал он.

Глава британского Минобороны Бен Уоллес ранее назвал условие саммита с Россией. По его словам, встреча Путина и Джонсона будет возможна в случае, если Москва «прекратит злонамеренные действия».