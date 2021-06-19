В Нидерландах объявили о смягчении антикоронавирусных мер

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о существенном смягчении ограничительных мер, введённых из-за пандемии COVID-19, сообщает NL Times.

Отмечается, что с 26 июня гражданам Нидерландов не нужно будет носить медицинские маски при соблюдении социальной дистанции.

Но в общественном транспорте, аэропортах, самолётах, школах и других местах, где соблюдение дистанции невозможно, носить маски необходимо.

В стране возобновят работу ночные клубы, попасть в которые можно будет, предъявив отрицательный тест на коронавирус или сертификат о вакцинации.

Кроме того, в правительстве надеются к августу отменить социальное дистанцирование в 1,5 м.