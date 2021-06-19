Блинкен обсудил с главой МИД Польши угрозу от «Северного потока — 2»
- globallookpress.com
«Госсекретарь (Блинкен. — RT) также обсудил наше сотрудничество с Польшей в устранении угрозы, которую представляет газопровод «Северный поток — 2» для энергетической безопасности Европы», — говорится в документе.
Отмечается, что Блинкен подчеркнул силу польско-американского партнёрства с НАТО и трансатлантическим сообществом в решении региональных и глобальных проблем.
Ранее Блинкен рассказал главе МИД Польши об итогах саммита России и США.