Блинкен обсудил с главой МИД Польши угрозу от «Северного потока — 2»

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Польши Збигневом Рау якобы представляемую «Северным потоком — 2» угрозу, сообщает официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.
Блинкен обсудил с главой МИД Польши угрозу от «Северного потока — 2»
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«Госсекретарь (Блинкен. — RT) также обсудил наше сотрудничество с Польшей в устранении угрозы, которую представляет газопровод «Северный поток — 2» для энергетической безопасности Европы», — говорится в документе.

Отмечается, что Блинкен подчеркнул силу польско-американского партнёрства с НАТО и трансатлантическим сообществом в решении региональных и глобальных проблем.

Ранее Блинкен рассказал главе МИД Польши об итогах саммита России и США.

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