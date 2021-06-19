В Иране жители на протяжении 19 часов выбирали нового президента

Выборы президента страны в Иране завершились в субботу, 19 июня, в 02:00 по местному времени (00:30 мск), некоторые участки работали дольше.

Как пишет ТАСС, голосование началось в 07:00 (05:30 мск) в пятницу, 18 июня и должно было продолжаться до 00:00 (22:30 мск), но работа избирательных участков была продлена по причине того, что не все избиратели успели отдать свой голос в назначенное время.

Отмечается, что после официального окончания времени, отведённого на выборы, некоторые участки продолжили работать «до последнего избирателя».

Для победы в первом туре один из кандидатов должен набрать более 50% голосов избирателей. В ином случае нужно будет организовать второй тур, который может состояться 25 июня.

Подробнее о выборах в Иране — в материале RT.