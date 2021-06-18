В МИД России прокомментировали переизбрание Гутерреша на пост Генсека ООН

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В Министерстве иностранных дел России прокомментировали тот факт, что Генеральная Ассамблея ООН назначила Антониу Гутерреша Генеральным секретарём организации на второй срок.
В МИД России прокомментировали переизбрание Гутерреша на пост Генсека ООН
  • Reuters

«Рассчитываем, что в ходе своего второго пятилетнего срока А. Гутерреш будет активно и беспристрастно служить в интересах укрепления центральной координирующей роли ООН в мировых делах», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В министерстве заявили, что «российская сторона в качестве государства — основателя ООН и постоянного члена её Совета Безопасности настроена на продолжение конструктивного взаимодействия с всемирной организацией, обладающей универсальной легитимностью и остающейся безальтернативной «площадкой» для поиска решений глобальных проблем при справедливом учёте интересов всех государств-членов».

Ранее сообщалось, что Генеральная Ассамблея ООН назначила Антониу Гутерреша Генеральным секретарём ООН на второй срок. Он будет занимать этот пост до 2026 года включительно.

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