Путин поздравил Гутерреша с переизбранием на пост Генсека ООН
- Reuters
Как отметил Путин, решение Генассамблеи подтверждает высокий политический авторитет Гутерреша.
«Уверен, что ваша деятельность будет, как и прежде, служить повышению эффективности механизмов ООН, упрочению координирующей роли организации в мировых делах», — говорится в послании президента.
Он подтвердил, что Россия как государство-основатель и постоянный член Совета Безопасности будет способствовать решению многоплановых задач, стоящих перед ООН.
Гутерреш будет занимать пост Генсека до 2026 года включительно.