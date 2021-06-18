Путин поздравил Гутерреша с переизбранием на пост Генсека ООН

Президент России Владимир Путин поздравил Антониу Гутерреша, которого Генеральная Ассамблея ООН назначила Генеральным секретарём организации на второй срок.

Как отметил Путин, решение Генассамблеи подтверждает высокий политический авторитет Гутерреша.

«Уверен, что ваша деятельность будет, как и прежде, служить повышению эффективности механизмов ООН, упрочению координирующей роли организации в мировых делах», — говорится в послании президента.

Он подтвердил, что Россия как государство-основатель и постоянный член Совета Безопасности будет способствовать решению многоплановых задач, стоящих перед ООН.

Гутерреш будет занимать пост Генсека до 2026 года включительно.