Путин поздравил Гутерреша с переизбранием на пост Генсека ООН

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Президент России Владимир Путин поздравил Антониу Гутерреша, которого Генеральная Ассамблея ООН назначила Генеральным секретарём организации на второй срок.
Путин поздравил Гутерреша с переизбранием на пост Генсека ООН
  • Reuters

Как отметил Путин, решение Генассамблеи подтверждает высокий политический авторитет Гутерреша.

«Уверен, что ваша деятельность будет, как и прежде, служить повышению эффективности механизмов ООН, упрочению координирующей роли организации в мировых делах», — говорится в послании президента.

Он подтвердил, что Россия как государство-основатель и постоянный член Совета Безопасности будет способствовать решению многоплановых задач, стоящих перед ООН.

Гутерреш будет занимать пост Генсека до 2026 года включительно.

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