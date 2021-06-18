В ООН заявили об увеличении количества беженцев до 82 млн

Согласно данным ООН, общее количество перемещённых лиц за последний год возросло до 82,4 млн — этот показатель эквивалентен населению Германии. Отмечается, что почти 3 млн человек, несмотря на введение ограничений на передвижение по всему миру из-за пандемии коронавируса, бежали из разных стран из-за вооружённых конфликтов, роста насилия и многократных нарушений прав человека.

Об этом сообщается в одном из последних отчётов ООН.

«Это самый высокий показатель за всю историю, и он более чем вдвое превышает уровень десятилетней давности (41 млн в 2010 году). Это на 4% больше, чем в 2019 году», — поясняет верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Он добавил, что меры по ограничению перемещения между странами усложнили положение беженцев из конфликтных регионов: 99 из более чем 160 стран, которые закрыли свои границы из-за COVID-19, не сделали исключений для просителей убежища.