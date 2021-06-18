Блинкен провёл беседу с новым главой МИД Израиля
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«Разговор госсекретаря Блинкена и главы МИД Лапида стал продолжением контактов с новым правительством Израиля», — говорится в сообщении пресс-службы Госдепа.
Блинкен подтвердил приверженность США безопасности Израиля и высказался о важности двусторонних отношений.
Он также заявил о необходимости развивать палестино-израильские отношения «в практической плоскости».
Ранее президент США Джо Байден провёл телефонные переговоры с новым премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.