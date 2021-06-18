В Госдепе сообщили о позиции США по «Северному потоку — 2»

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Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман провела встречу в Вашингтоне со статс-секретарем МИД ФРГ Мигелем Бергером, в ходе которой подтвердила, что американская сторона выступает против «Северного потока — 2».
В Госдепе сообщили о позиции США по «Северному потоку — 2»
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного департамента США. 

«Первый заместитель госсекретаря подчеркнула важность энергетической безопасности Европы, подтвердив, что США выступают против газопровода «Северный поток — 2», — заявили в Госдепе.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что на полях саммита G7 кратко обсудила с президентом США Джо Байденом тему «Северного потока — 2».

Глава МИД Германии Хайко Маас отмечал, что нельзя исключать введения новых американских санкций в отношении проекта «Северный поток — 2». 

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