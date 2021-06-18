В Госдепе сообщили о позиции США по «Северному потоку — 2»
- Reuters
Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного департамента США.
«Первый заместитель госсекретаря подчеркнула важность энергетической безопасности Европы, подтвердив, что США выступают против газопровода «Северный поток — 2», — заявили в Госдепе.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что на полях саммита G7 кратко обсудила с президентом США Джо Байденом тему «Северного потока — 2».
Глава МИД Германии Хайко Маас отмечал, что нельзя исключать введения новых американских санкций в отношении проекта «Северный поток — 2».