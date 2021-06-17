В Белом доме рассказали о ситуации с работой посольства США в России

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Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что президент России Владимир Путин дал американскому лидеру Джо Байдену понять, что посольство Соединённых Штатов в Москве будет «должным образом укомплектовано».
В Белом доме рассказали о ситуации с работой посольства США в России
  • Reuters

«Путин дал понять, что примет меры, чтобы наша дипмиссия была должным образом укомплектована», — приводит РИА Новости слова Салливана.

По его словам, Байден также призвал российского президента к «практичному и гибкому» подходу в вопросе о работе американского посольства в Москве.

«Следующий шаг будет заключаться в том, что наши команды встретятся для проработки деталей», — добавил Салливан, отметив, что речь будет идти о вопросах комплектации дипломатических миссий Соединённых Штатов в Москве и российских регионах.

Ранее Путин рассказал об итогах встречи с Байденом.

Встреча лидеров России и США состоялась в Женеве 16 июня.

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