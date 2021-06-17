В Белом доме рассказали о ситуации с работой посольства США в России
- Reuters
«Путин дал понять, что примет меры, чтобы наша дипмиссия была должным образом укомплектована», — приводит РИА Новости слова Салливана.
По его словам, Байден также призвал российского президента к «практичному и гибкому» подходу в вопросе о работе американского посольства в Москве.
«Следующий шаг будет заключаться в том, что наши команды встретятся для проработки деталей», — добавил Салливан, отметив, что речь будет идти о вопросах комплектации дипломатических миссий Соединённых Штатов в Москве и российских регионах.
Ранее Путин рассказал об итогах встречи с Байденом.
Встреча лидеров России и США состоялась в Женеве 16 июня.