В Белом доме рассказали о ситуации с работой посольства США в России

Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что президент России Владимир Путин дал американскому лидеру Джо Байдену понять, что посольство Соединённых Штатов в Москве будет «должным образом укомплектовано».

«Путин дал понять, что примет меры, чтобы наша дипмиссия была должным образом укомплектована», — приводит РИА Новости слова Салливана.

По его словам, Байден также призвал российского президента к «практичному и гибкому» подходу в вопросе о работе американского посольства в Москве.

«Следующий шаг будет заключаться в том, что наши команды встретятся для проработки деталей», — добавил Салливан, отметив, что речь будет идти о вопросах комплектации дипломатических миссий Соединённых Штатов в Москве и российских регионах.

Ранее Путин рассказал об итогах встречи с Байденом.

Встреча лидеров России и США состоялась в Женеве 16 июня.