Лавров призвал главу МИД Британии «разгрести завалы» в работе дипмиссий

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Великобритании Домиником Раабом призвал «разгрести завалы» в вопросе работы дипломатических миссий двух стран.
Лавров призвал главу МИД Британии «разгрести завалы» в работе дипмиссий
  • Reuters

«Заострена проблема неконструктивных действий Лондона, в результате которых серьёзно затруднена деятельность дипломатических учреждений России в Великобритании, что, разумеется, вызвало зеркальные меры Москвы. С.В. Лавров призвал разгрести эти завалы на взаимной основе», — говорится в сообщении МИД России.

Также Лавров призвал своего британского коллегу к ответственному сотрудничеству на основе взаимного учёта интересов и к конкретным действиям для формирования двусторонней позитивной повестки.

Отмечается, что стороны обсудили СВПД, ситуацию вокруг Белоруссии и Украины.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон надеется на улучшение отношений с Россией, но пока ситуация разочаровывает.

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