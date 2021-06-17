Эксперт назвал предсказуемой реакцию Трампа на саммит Байдена и Путина

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Анастасия Румянцева
Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв прокомментировал в беседе с RT заявление экс-президента США Дональда Трампа о том, что переговоры в Женеве были успешными для Москвы, но не для Вашингтона.
Эксперт назвал предсказуемой реакцию Трампа на саммит Байдена и Путина
  • Reuters
  • © Sputnik/Mikhail Metzel

«Трамп относится соответствующим образом к своим политическим противникам, которые его топили четыре года... Тут трудно рассчитывать на какие-то позитивные комментарии с его стороны. Помпео (бывший государственный секретарь США. — RT) тоже дал очень острокритическое интервью в отношении всех этих событий. Так что эта реакция была предсказуемой», — пояснил Рогулёв.

По словам эксперта, об успешности переговоров можно будет судить в течение полугода.

«Если будут претворяться в жизнь те планы, которые были намечены, то мы сможем говорить об успешности. Но препятствий будет много», — выразил мнение аналитик.

Он отметил, что те, кто внимательно наблюдал за этими событиями, убедились, что в окружении Байдена «далеко не все в восторге от такого развития событий».

«Да и общественность, в лице американской прессы особенно, выглядела гораздо более враждебной, чем сам Байден... Это показывает, что ему не просто будет развернуть курс в отношении налаживания каких-то взаимодействий с Россией», — заключил собеседник RT.

Ранее Трамп в интервью Fox News дал оценку итогам саммита главы Соединённых Штатов Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина, который прошёл 16 июня в Женеве.

Как он заявил, переговоры в Женеве были успешными для Москвы, но не для Вашингтона. 

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