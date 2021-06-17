В Белом доме заявили о недопустимости кибератак на ряд объектов

В CША рассказали о 16 «неприемлемых» объектах для кибератак со стороны Москвы и Вашингтона.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

«Среди прочего это химический сектор, сектор коммуникаций, критическое производство, дамбы, ВПК, экстренные службы, энергетический сектор, сектор финансовых услуг, производство продуктов питания и сельское хозяйство. В общей сложности их 16», — заявил собеседник издания.

Соответствующее заявление он сделал в президентском самолёте после встречи в Женеве президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена.

Ранее Байден заявил, что предупредил Путина о готовности США ответить на нарушения норм в киберпространстве. Он добавил, что Вашингтон направил Москве список из 16 объектов инфраструктуры, на которые в США предлагают запретить кибератаки и нападения другого рода.