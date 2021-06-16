Путин заявил, что на встрече с Байденом обсуждался обмен осуждёнными

Президент России Владимир Путин заявил, что обсуждал с лидером США Джо Байденом тему обмена осуждёнными.

«Президент Байден поднял этот вопрос применительно к американским гражданам, находящимся в местах лишения свободы в Российской Федерации. Мы это пообсуждали. Там могут быть найдены определённые компромиссы», — сказал Путин.

Алла Бут, жена россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок заключения в американской тюрьме, назвала новость о том, что президенты России и США обсуждали вопрос об обмене осуждёнными, «глотком живой воды».

«Для нас это как глоток живой воды. Думаю, что и Виктору, и его маме это доставит огромную радость. Это первый позитив за многие годы негатива, большое позитивное действие», — сказала Бут РИА Новости.

Брат осуждённого в России за шпионаж Пола Уилана Дэвид, комментируя слова российского президента, заявил, что остаётся лишь ждать, затронут ли компромиссы его брата.