Путин встретился с президентом Швейцарии

Президент России Владимир Путин встретился со швейцарским коллегой Ги Пармеленом.

Российский лидер выразил президенту Швейцарии благодарность за предоставление площадки для переговоров между Россией и США.

«Господин президент, прежде всего хотел бы вас поблагодарить за то, что вы предоставили такую замечательную площадку здесь, в Женеве, для проведения российско-американского саммита. Женева всегда гостеприимна», — приводит РИА Новости слова Путина.

Ранее Ги Пармелен поблагодарил всех причастных к организации встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.