Путин встретился с президентом Швейцарии
- Reuters
Российский лидер выразил президенту Швейцарии благодарность за предоставление площадки для переговоров между Россией и США.
«Господин президент, прежде всего хотел бы вас поблагодарить за то, что вы предоставили такую замечательную площадку здесь, в Женеве, для проведения российско-американского саммита. Женева всегда гостеприимна», — приводит РИА Новости слова Путина.
Ранее Ги Пармелен поблагодарил всех причастных к организации встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.