Путин встретился с президентом Швейцарии

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Президент России Владимир Путин встретился со швейцарским коллегой Ги Пармеленом.
Путин встретился с президентом Швейцарии
  • Reuters

Российский лидер выразил президенту Швейцарии благодарность за предоставление площадки для переговоров между Россией и США.

«Господин президент, прежде всего хотел бы вас поблагодарить за то, что вы предоставили такую замечательную площадку здесь, в Женеве, для проведения российско-американского саммита. Женева всегда гостеприимна», — приводит РИА Новости слова Путина.

Ранее Ги Пармелен поблагодарил всех причастных к организации встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.

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