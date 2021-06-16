Путин и Байден обсудили стратегическую стабильность

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Женеве сообщил, что он обсуждал с американским лидером Джо Байденом вопросы стратегической стабильности.
Путин и Байден обсудили стратегическую стабильность
  • Reuters

Путин сообщил, что стороны договорились о межведомственных консультациях под эгидой дипломатов двух стран по стратегической стабильности и контролю за вооружениями.

«Мы договорились о том, что начнутся консультации на межведомственном уровне под эгидой Госдепа США и Министерства иностранных дел России», — сказал Путин.

Он отметил, что на США и России «лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире, исходя хотя бы из того, что мы являемся двумя крупнейшими ядерными державами».

«Мы эту ответственность осознаём», — сказал президент.

Путин также заявил, что на переговорах с Байденом вопрос Украины затрагивался.

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