В Словении объявили об окончании эпидемии COVID-19

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Глава Минздрава Словении Янез Поклукар объявил о формальном окончании эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране с 16 июня.
В Словении объявили об окончании эпидемии COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter ведомства, опубликовавшего соответствующее видеообращение Поклукара.

«С завтрашнего дня в Словении формально окончена эпидемия, но борьба против коронавируса ещё не завершена. Так, вакцинация остаётся ключевой мерой контроля за эпидемией. Будущее ЕС основано на солидарности и сотрудничестве при общих ценностях и целях вакцинации», — сказал он.

Отмечается, что вместе с этим в стране сохраняется ряд коронавирусных ограничений, включая ношение защитных масок в закрытых пространствах.

Ранее еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес рассказала о ходе кампании по вакцинации населения от коронавирусной инфекции COVID-19 в Европейском союзе.

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