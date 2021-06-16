В Словении объявили об окончании эпидемии COVID-19

Глава Минздрава Словении Янез Поклукар объявил о формальном окончании эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране с 16 июня.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter ведомства, опубликовавшего соответствующее видеообращение Поклукара.



«С завтрашнего дня в Словении формально окончена эпидемия, но борьба против коронавируса ещё не завершена. Так, вакцинация остаётся ключевой мерой контроля за эпидемией. Будущее ЕС основано на солидарности и сотрудничестве при общих ценностях и целях вакцинации», — сказал он.

📽 Minister Poklukar ob zaključku zasedanja Sveta tudi na temo zaključka epidemije: "To je majhen korak za posameznika in velik korak za evropsko družbo." ➡️➡️➡️ Več v videu: pic.twitter.com/jY42qHgaeG — Ministrstvo za zdravje (@MinZdravje) June 15, 2021

Отмечается, что вместе с этим в стране сохраняется ряд коронавирусных ограничений, включая ношение защитных масок в закрытых пространствах.

Ранее еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес рассказала о ходе кампании по вакцинации населения от коронавирусной инфекции COVID-19 в Европейском союзе.