Байден выдвинул кандидата на пост представителя США при НАТО

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Президент США Джо Байден выдвинул кандидата на пост постоянного представителя Соединённых Штатов при НАТО.
Байден выдвинул кандидата на пост представителя США при НАТО
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Отмечается, что на данную должность была выдвинута Джулианна Смит.

«Джулианна Смит, кандидат на пост постоянного представителя США в Совете Организации Североатлантического договора, в ранге и статусе чрезвычайного и полномочного посла», — указывается в заявлении.

Как говорится на сайте, также Байден выдвинул целый ряд кандидатов на дипломатические посты в разные страны: так, например, он предложил людей на должности послов США в Израиль, Парагвай, Гамбию и так далее.

Ранее Байден в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в рамках формата G7 заявил, что Вашингтон уверен в сплочённости НАТО.

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