Байден выдвинул кандидата на пост представителя США при НАТО

Президент США Джо Байден выдвинул кандидата на пост постоянного представителя Соединённых Штатов при НАТО.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Отмечается, что на данную должность была выдвинута Джулианна Смит.

«Джулианна Смит, кандидат на пост постоянного представителя США в Совете Организации Североатлантического договора, в ранге и статусе чрезвычайного и полномочного посла», — указывается в заявлении.

Как говорится на сайте, также Байден выдвинул целый ряд кандидатов на дипломатические посты в разные страны: так, например, он предложил людей на должности послов США в Израиль, Парагвай, Гамбию и так далее.

Ранее Байден в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в рамках формата G7 заявил, что Вашингтон уверен в сплочённости НАТО.