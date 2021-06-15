Байден выдвинул кандидата на пост представителя США при НАТО
- Reuters
Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Отмечается, что на данную должность была выдвинута Джулианна Смит.
«Джулианна Смит, кандидат на пост постоянного представителя США в Совете Организации Североатлантического договора, в ранге и статусе чрезвычайного и полномочного посла», — указывается в заявлении.
Как говорится на сайте, также Байден выдвинул целый ряд кандидатов на дипломатические посты в разные страны: так, например, он предложил людей на должности послов США в Израиль, Парагвай, Гамбию и так далее.
Ранее Байден в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в рамках формата G7 заявил, что Вашингтон уверен в сплочённости НАТО.