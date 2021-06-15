В ЦПВС заявили о подготовке боевиками инсценировки «химатаки» в САР

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что в ЦПВС «поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* провокации в южной части провинции Идлиб с использованием отравляющих веществ».

Reuters

«По имеющейся информации, боевики планируют осуществить инсценировку «химической атаки» для последующего обвинения сирийских правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения», — цитирует его РИА Новости. Ранее Кулить сообщал о нападении боевиков на позиции правительственных сил САР. * «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.